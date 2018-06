Palermo, macchè gol e tifo: la promozione (finale) potrebbe arrivare dal tribunale

Prima il Parma con 90' minuti finali thrilling divisi tra Spezia e Frosinone. I crociati vanno in A e festeggiano. Poi i play-off che dopo una stagione lunghissima come quella di B diventano "titanici". Alla fine il Frosinone ce la fa, sul Palermo. Ma i 90' dello Stirpe diventano un vulcano di polemiche. Scoppia il caso whatsapp, tre messaggi di Calaiò allo spezzino Filippo de Col scatenano la bufera. Il Parma è accusato di (tentato) illecito. Senza girarci attorno (anche se i messaggi sono scherzosi), il Parma quella promozione la rischia. Indagini concluse, i deferimenti (violazione dell’articolo 7 del codice di giustizia sportiva) scatteranno nelle prossime ore. La sentenza dovrebbe arrivare entro i primi dieci giorni di luglio. Anche qui, inutile girarci intorno, saremmo già nella prossima stagione. Dall'alatra parte, o meglio sull'altro fronte c'è il reclamo del Palermo all'esito del match di Frosinone finito tra le polemiche sull'arbitraggio, sull'invasione di campo e sui giocatori gialloblù che lanciavano palloni in campo per ritardare il gioco. Respinta la richiesta di ripetere la gara o il 3-0 a tavolino (rosanero in A), il Palermo ci riproverà martedì, davanti alla Corte sportiva d’appello riunita a sezioni unite, presieduta dal professor Sandulli, cui chiede di ribaltare la sentenza di primo grado e riaccendere una speranza di promozione. E se la prima sentenza prevede che il Frosinone giochi le prime due partite, anche i galloblù su questo hanno presentato ricorso.