La partita è per le 17: in campo tanti ex gialloblù crociati, capitanati da Hernan Crespo, contro altre «vecchi» campioni. Così, come amarcord.

La giornata di festa non si esaurirà solamente all’avvincente sfida tra Parma Legends e la selezione di Operazione Nostalgia Stars, ma si estenderà anche al «villaggio», uno spazio adiacente al Tardini attrezzato per lo svolgimento di numerose attività che coinvolgeranno i fans. I cancelli dello stadio apriranno infatti già alle 14 consentendo a tutti di pregustare con largo anticipo l’atmosfera che si respirerà poi allo stadio. (L'articolo completo è sulla Gazzetta di Parma in edicola)