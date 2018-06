Caso whatsapp-Parma (e match Frosinone), il Palermo: "Siamo parte lesa"

«Per ciò che riguarda il Parma, è stata ufficialmente richiesta la documentazione da cui è scaturito il deferimento. In tale procedimento il Palermo si costituirà come contro interessato per tutelare i propri diritti». Lo dice il presidente del Palermo calcio, Giovanni Giammarva, in una nota. «Inoltre - prosegue - la società ha già chiesto al commissario straordinario della Figc la deroga dal vincolo di giustizia sia per le vicende legate alla partita con il Frosinone che per quelle di Spezia-Parma, per rappresentare quanto accaduto alla Procura della Repubblica».

«Abbiamo uno staff legale di grande qualità - continua il presidente - e sono convinto che gli organi di giustizia sportiva interpellati non potranno che esaminare con attenzione le nostre argomentazioni. Spero che in tempi brevi ci sia concesso di derogare alla clausola compromissoria per potere promuovere ogni opportuna azione presso i competenti organi. Se così non fosse, inizierei a chiedermi perchè vicende di questo tipo non debbano essere sottoposte al vaglio degli organi inquirenti». «A prescindere dagli interessi della società - conclude - l’accertamento sul regolare svolgimento di una gara coinvolge anche i diritti degli scommettitori e, per ciò solo, ritengo che la vicenda potrebbe essere oggetto di iniziative giuridiche autonome da parte della magistratura ordinaria».