Bruno Alves è del Parma Tutte le novità del calciomercato

Colpo del Parma, che fa tornare in Italia il difensore Bruno Alves, che era ai Rangers Glasgow (con i crociati firmerà un contratto per una stagione). Per la porta la scelta è tra Sepe e Agazzi. Nessuna notifica alla società: non si sanno ancora i tempi del deferimento nel caso-whatsapp, alla vigilia dell'inizio del ritiro crociato. Non solo Bologna e Parma su Jacopo Sala, anche il Frosinone si sarebbe inserito nella corsa al laterale della Sampdoria. Biabiany e il suo ritorno in crociato: l'accordo ci sarebbe. Giocatore e società crociata stanno affrontando il nodo contratto: lunedì potrebbe essere la giornata decisiva. Il Parma starebbe anche trattando con l'Udinese per avere Sierralta un altro anno. In uscita, Di Gaudio sarebbe stato richiesto dall'Hellas Verona. Nel frattempo, l'ex capitano e allenatore del Parma, Stefano Morrone, l'anno prossimo allenerà il Sassuolo Primavera. Il ds crociato Faggiano starebbe trattando l'attaccante Maxi Lopez. Trattativa "caldeggiata" ha Hernan Crespo. Perl'attaccante Andrea Pinamonti, goiellino dell'Inter classe '99, sarebbe una corsa a due tra Parma e Empoli.