Parma, fino ad ora rinnovati 4.502 abbonamenti: l'11 apre la libera vendita

L'attaccamento (nonostante tutto) c'è: fino ad ora, nella fase di rinnovo delle prelazioni, sono stati sottoscritti 4.502 abbonamenti per la stagione 2018-2019 del Parma che ritorna in A. Ricordiano che la prelazione per gli abbonati è scaduta il 7 luglio, e che l'apertura della libera vendita per tutti i nuovi abbonati inizia l'11.