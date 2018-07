Parma, (ri) preso Sierralta: è già in ritiro con la squadra. Le trattative- Una nuova amichevole

Francisco Sierralta (dall'Udinese) torna in crociato. Difensore classe '97, lo scorso anno, 10 presenze in crociato. E' già in ritiro con gli altri. Asencio, secondo radiomercato, interessa al Parma, ma prima di cederlo, il Genoa vuole valutarlo nel pre-campionato. L'attaccante interess anche a Pescara e Livorno. Per il ritorno di Biabiany ci sarà da aspettare: toccata e fuga in Spagna, a Marbella, dove c'è la famiglia. L'attaccante di proprietà dell'Inter non è stato incluso nella lista dei convocati per il ritiro. Ma oggi è tronato in Italia per definire il contratto con il Parma. Il centrale difensivo Cristian Cauz, preso dal Parma, è stato subito girato al Piacenza. Balotelli, più volte accostato al Parma, pare abbia scelto il Marsiglia. Anche se, secondo l'esperto di mercato, Alfredo Pedullà: "Mino Raiola ha provato in tutti modi a riportare Super Mario in Italia, lo ha offerto ovunque, ci sarebbe stato anche un ridimensionamento dell’ingaggio pur di coronare il suo sogno. Raiola ha bussato a tutte le porte, dai top club a quelli non così top: è stato sistematicamente respinto, non è bastata un’eccellente stagione a Nizza per cambiare lo stato delle cose".

Nuova amichevole con il Bari il 21. Tutte le amichevoli

Il Parma ha ufficializzato una nuova amichevole precampionato: sabato 21 luglio contro il Bari alle 17.30 a Pergine Valsugana, in provincia di Trento.

Sabato 14 luglio

17.00 Rappresentativa Val Venosta-Parma (a Prato allo Stelvio)

Martedì 17 luglio

17.30 Naturno-Parma (a Prato allo Stelvio)

Sabato 21 luglio

17.30 Parma-Bari (a Pergine Valsugana)

Sabato 28 luglio

18.00 Sampdoria-Parma (a Trento)

Sabato 4 agosto

19.00 Sportitalia Cup contro Folgore Caratese e Sassuolo (a Carate Brianza)