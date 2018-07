Cassano al Parma? Cassanate, suggestioni o qualcosa di vero?

Da quando il Parma è rinato, in ogni categoria e ad ogni sessione di mercato s'è fatto il suo nome tra i papabili crociati: Antonio Cassano. Non gioca una partita ufficiale da più di due anni, una nno fa il ritorno al Verona interrotto dopo pochi giorni. Venne definita una "cassanata". Ora che il Parma è in serie A, torna più che mai prepotente il suo nome nella lista sul tavolo di Faggiano. Un'idea di calciomercato che più di un addetto ai lavori (giornali compresi) ha svelato in queste ore. Domani (12 luglio) è il suo trentaseiesimo compleanno. Lui non ha mai negato che qui è stato bene e che gli piacerebbe tornare. Un "affetto" sottolineato e motivato, anche, dai buoni risultati ottenuti: qui ha avuto una delle sue migliori stagioni, quel Parma targato Donadoni centrò la qualificazione all'Europa League, ma non partecipò alla competizione perchè non ottenne la licenza Uefa. Vedremo come andrà a finire: voci, boutade oppure un ritorno? Tra le voci, o se volete i "ritorni di fiamma", Borriello rientrerebbe nei piani del Parma.