Il mercato del Parma: è arrivato Luca Rigoni, centrocampista ex Genoa

Importante innesto a centrocampo per il Parma. Oggi infatti è arrivato in città, per poi aggregarsi alla squadra in ritiro, Luca Rigoni, 33 anni, centrocampista che ha in canna qualche gol, reduce da due stagioni nel Genoa e prima ancora pilastro di Chievo (per 6 anni), Palermo e Vicenza.

Intanto è ufficiale il passaggio in prestito di Simonetti e Saporetti al Renate, in C e, sempre in terza serie, quello di Ricci alla Carrarese di Silvio Baldini e del suo nuovo vice, l'ex crociato Marco Marchionni.