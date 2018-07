Sorteggio di Coppa Italia: inizio nostalgia (e rivalità) per il Parma il 12 agosto

Ecco il tabellone di Coppa Italia. Previsto per le 15 ha subito uno slittamento. Il Parma, va detto subito, entra in scena il 12 agosto al terzo turno. La squadra crociata, vincitrice tre volte (92, 99 e 2002) del trofeo potrebbe incontrare la Cremonese. I grigiorossi, infatti, al secondo turno la vincente del primo turno tra Pisa e Triestina. Altre due squadre, comunque, dove la rivalità è "storica".

Ecco il "quadro" che coinvolge i crociati

Al primo turno la competizione vedrà impegnate le 27 squadre di Serie C segnalate dalla Lega Nazionale Calcio Professionistico e le 9 Serie D segnalate dal Dipartimento Interregionale della Lnd, successivamente entreranno in campo tutte le 22 formazioni di Serie B ed al terzo turno entreranno in gara 12 club di Serie A. Ecco di seguito le date del calendario, in attesa del sorteggio.

Il calendario

– 1° Turno (29 luglio 2018)

– 2° Turno (5 agosto 2018)

– 3° Turno (12 agosto 2018)

– 4° Turno (5 dicembre 2018)

– Ottavi di finale (13 gennaio 2019)

– Quarti di finale (30 gennaio 2019)

– Semifinali (6 e 27 febbraio 2019)

– Finale (25 aprile 2019)