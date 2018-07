Parma, bene contro il Foggia: 3-1 (doppietta di Di Gaudio e rete di Siligardi)

Finisce 3-1 l'amichevole contro il Foggia. Il Parma trova subito il gol del vantaggio con un colpo di testa di Di Gaudio su cross di Gazzola dalla destra. Foggia vicino al pareggio con Deli con un pericoloso colpo di testa che sfiora il palo. Occasioni per il Parma con Iacoponi su punizione e con un sinistro di Siligardi. Secondo tempo con due gol in pochi minuti per i crociato: prima di nuovo con Di Gaudio bravo a trafiggere il neo entrato Noppert da pochi passi e poi con un fendente di Siligardi dal limite dell'area. Gol della bandiera per il Foggia con Gori.