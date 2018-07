Un'emorragia di tifosi che fece discutere (Leggi i fatti). Danni (lievi e contenuti) a parte non ci furono scontri tra le due tifoserie. Un corteo di tifosi che passa in pieno centro della città rivale è una vera e propria "bomba". Parma-Reggiana del 7 maggio 2017, i tifosi della "Regia" sfondano i controlli della polizia in stazione e si dirigono verso il centro (Video) (Video2) (Foto) inseguiti da supporter crociati. Dopo che nei mesi scorsi 12 tifosi granata vennero colpiti da daspo, oggi sono arrivati altri 15 provvedimenti per altrettanti supporter della Reggiana coinvolti in questi disordini. In 27, quindi, non potranno assistere né partecipare a manifestazioni sportive per i prossimi 3/5 anni.