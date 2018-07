Parma, nera la prima maglia? No, resterà quella "storica"

Social e...mezze bufale. Da ieri circola sui social uno screen shot di una circolare della Lega in cui il Parma avrebbe deciso l'ordine (o l'importanza) delle maglie della prossima stagione di Serie A. La prima, secondo il tam tam, sarebbe quella "nera" che, dopo la presentazione dei giorni scorsi (Guarda) ha avuto un successo incredibile di vendite e il debutto nella sconfitta in amichevole contro la Samp (Guarda). Probabilmente, l'onda del successo e il tam-tam mediatico hanno generato l'errore. La circolare che circola è riferita alla Coppa Italia. Per giocare la prima partita del torneo (terzo turno - Guarda) la società ha indicato provvisoriamente quella come prima maglia. Lista che verrà aggiornata e verrà depositata la lista per il campionato: prima maglia bianca con croce nera, seconda gialloblù, terza quella nera.