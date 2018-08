Balotelli al Parma? Tra i tanti no, ci sono (tante) speranze

Nel calciomercato non è vietato sperare. Il caso Ronaldo insegna: erano tanti i no alla trattativa, ma alla fine il campione portoghese è arrivato alla Juve. Nel nostro "piccolo", la trattativa è invece "grande", visto che a ondate Balotelli viene messo in arrivo a Parma. Trattativa comunque in salita (dal punto di vista economico), ma i pro per fargli indossare la casacca crociata sono tanti. E pare che anche lui condivida il fatto, in sintesi, che questa sarebbe la piazza ideale per rimettere piede nel nostro campionato. Il ds Faggiano ha allontanato più volte l'ipotesi. Ma se radiomercato ne parla da mesi, qualcosa ci deve pur essere. Ad iniziare dal fatto che ha un anno di contratto con il Nizza. E se il Parma lo tratta, come scrive oggi Paolo Grossi sull'edizione cartacea della Gazzetta di Parma, vuol dire che dalla Cina c'è un ok e, per certi aspetti, e ci sono i soldi per comprare in alternativa dei rinforzi.