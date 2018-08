Il Parma Calcio 1913 comunica che dopo aver indossato la maglia crociata n°6 per 10 stagioni, casacca che è stata ritirata e con la quale ha collezionato 350 presenze (333 delle quali in campionato, record nella storia della società) Alessandro Lucarelli continuerà a far parte del Parma Calcio 1913. È lui infatti il nuovo Club Manager crociato. Domani, venerdì 3 agosto 2018, alle ore 10 si svolgerà la conferenza stampa durante la quale verrà presentato il suo nuovo ruolo, con la presenza del Direttore Sportivo Daniele Faggiano e del Consigliere d’Amministrazione Pietro Pizzarotti.