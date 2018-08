Parma, 20 anni di gialloblù: ecco la seconda maglia (da trasferta) Video

A deciderlo i tifosi con i clic e con mille sondaggi: Crespo e quell'urlo nel pareggio contro la Juve, il "gol definitivo" (riguardarlo è sempre da lacrime - video) il momento più bello di quella maglia. Ma come mostra il video di presentazione i campioni e i momenti di gloria (decisamente più "blasonati" dell'1-1 siglato da Hernan) sono tanti: dal mitra di Boghossian, all'esultanza di Chiesa a Veron. Che momenti. Dopo la terza maglia sold-out (guarda), oggi è stata "svelata" la seconda divisa del Parma l'anno prossimo (alle porte), quella "away", da trasferta. E' gialloblù a righe orizzontali (ampie righe orizzontali giallo blu e un particolare colletto a V dalle linee stondate. Nette nel loro taglio, le righe orizzontali sono però impreziosite da una quasiimpercettibile grafica puntinata che corre lungo i fianchi a movimentare il disegno e ad esaltare il fitting e la vestibilità del capo), quella nata 20 anni fa e che, come dicevamo, ha accompagnato, colorato e incorniciato imprese memorabili del Parma. E che accompagnerà la squadra nel ritorno in A. Ovviamiamente targata Erreà. I panta abbinati sono gialli o blu con banda in contrasto laterale e sul retro.