Cetilar si conferma "main sponsor" del Parma per la stagione 2018-19

Dopo aver vissuto nel ruolo di main sponsor con il marchio Cetilar la storica promozione in serie A del Parma Calcio 1913, l’azienda farmaceutica toscana PharmaNutra Spa annuncia la conferma del rapporto di sponsorizzazione con i crociati anche per la stagione 2018/19.

I giocatori del Parma giocheranno quindi con la scritta Cetilar in primo piano sulla maglia

Carlo Volpi, consigliere delegato di PharmaNutra Spa, commenta: “Da 8 anni con il Parma Calcio portiamo avanti un rapporto professionale che si basa su stima, fiducia e forte condivisione di valori comuni. Poter esporre il nostro brand Cetilar® sulle maglie dei crociati anche nel Campionato di Serie A, rappresenta un ulteriore passo avanti di cui siamo estremamente soddisfatti, considerando anche il forte legame che abbiamo con il territorio di Parma”.

Luca Carra, amministratore delegato del Parma, sottolinea: “Siamo molto contenti e soddisfatti di poter rinnovare l’accordo con Cetilar®. Una partnership iniziata lo scorso anno in Serie B e che prosegue in questa nuova stagione che ci vede tornare in Serie A, con la soddisfazione sia di Cetilar® che del Parma Calcio. La collaborazione prevede non solo la sponsorizzazione sulla maglia, ma come lo scorso anno anche la fornitura di materiale per lo staff medico del Parma Calcio, a testimonianza della reciproca fiducia instaurata nel tempo tra le due realtà”.