Entusiasmo Parma: Tardini verso i 10mila abbonamenti

La campagna abbonamenti per il Parma calcio, stagione 2018-2019, ha superato oggi le 9mila tessere, raggiungendo per la precisione quota 9.065. Il Parma, ricordiamo, debutterà allo stadio Ennio Tardini la sera di domenica 19 agosto alle ore 20:30 contro l’Udinese. Questa è l’ultima settimana in cui ci si può assicurare un posto allo stadio Ennio Tardini per tutte le partite casalinghe dei crociati. Oggi, mercoledì 8 agosto, é l’ultimo giorno in cui ci si può abbonare alle postazioni attrezzate delT ardini nell’Area 200 al primo piano della Tribuna Petitot: gli sportelli sono aperti, con accesso dall’ingresso monumentale in piazzale Risorgimento, dalle ore 15:30 alle ore 19:30. La "libera vendita" rivolta a tutti i tifosi, attiva tutti giorni sul circuito Listicket (nei punti vendita di tutto il territorio nazionale e on line sul web), prosegue fino a sabato 11 agosto.



Gli abbonati della scorsa stagione hanno diritto ai prezzi agevolati loro riservati.

Al momento, per sopraggiunti motivi tecnici on line, gli abbonati dell’annata 2017/2018 possono rinnovare a prezzi agevolati esclusivamente alle postazioni del Tardini.

Si specifica che il circuito Listicket (punti vendita e on line), per quanto riguarda i settori di Tribuna, assegna solo il posto giudicato migliore dal sistema al momento dell’acquisto dell’abbonamento. La scelta precisa di un determinato posto è possibile soltanto alle postazioni attrezzate del Tardini.

Si ricorda che ogni nuovo abbonato deve essere titolare della Fidelity Card del Parma Calcio 1913.