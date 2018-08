Vigilia di Parma-Pisa, terzo turno eliminatorio di Coppa Italia e prima conferenza stampa ufficiale del tecnico Roberto D'Aversa: "Ho problemi di organico visti gli infortuni, soprattutto in difesa". Una battuta anche sull'importanza della competizione: "Per noi è importante andare avanti, non dobbiamo sottovalutare nessuno. La mentalità si costruisce anche in queste gare".