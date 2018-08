Il Parma supera quota 11mila abbonamenti

La campagna abbonamenti del Parma ieri sera ha oltrepassato quota 11mila sottoscrizioni. Sono ben 11.050 i tifosi che si sono abbonati. Lo dice una nota del Parma calcio, che aggiunge: "La Curva Nord, cuore del nostro tifo, è vicinissima al sold out in abbonamenti con poche decine di posti ancora disponibili".

"L’entusiasmo di tutto l’ambiente Crociato è altissimo - continua il Parma - in vista dell’esordio in campionato, in programma proprio allo stadio Ennio Tardini tra una settimana, domenica 19 agosto, contro l’Udinese. La società Parma Calcio 1913 ha così deciso di prorogare di altre due settimane la Campagna Abbonamenti.

Nella prima settimana ci si potrà abbonare esclusivamente sul circuito Listicket (nei punti vendita di tutto il territorio nazionale e on line sul web) lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 agosto.

Nella seconda settimana, oltre che sul circuito Listicket (nei punti vendita di tutto il territorio nazionale e on line sul web) si potrà sottoscrivere l’abbonamento anche alle postazioni attrezzate nella sede del Centro Coordinamento Parma Clubs, la palazzina Maria Luigia a fianco dell’ingresso monumentale dello stadio Ennio Tardini in piazzale Risorgimento, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 agosto dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Gli abbonati della scorsa stagione continuano, anche in questa fase di proroga, ad avere diritto aiprezzi agevolati loro riservati. Al momento, per sopraggiunti motivi tecnici on line, gli abbonati dell’annata 2017/2018 possono rinnovare a prezzi agevolati esclusivamente alle postazioni del Tardini. Si specifica che il circuito Listicket (punti vendita e on line), per quanto riguarda i settori di Tribuna, assegna solo il posto giudicato migliore dal sistema al momento dell’acquisto dell’abbonamento. La scelta precisa di un determinato posto è possibile soltanto alle postazioni attrezzate del Tardini. Si ricorda che ogni nuovo abbonato deve essere titolare della Fidelity Card del Parma Calcio 1913".

IL CONFRONTO CON LE ULTIME CINQUE STAGIONI

Questi i dati della campagna abbonamenti del Parma nelle ultime cinque stagioni:

2013/14 (Serie A)

Totale abbonati: 9.235

di cui

Paganti: 6.215

Omaggi: 1.583

Tessere di Servizio: 1.437

2014/15 (Serie A)

Totale abbonati: 9.580

di cui

Paganti: 8.215

Omaggi: 410

Tessere di Servizio: 955

2015/16 (Serie D)

Totale abbonati: 10.496

di cui

Paganti: 10.064

Omaggi: 25

Tessere di Servizio: 407

2016/17 (Lega Pro)

Totale abbonati: 9.193

di cui

Paganti: 8.650

Omaggi: 21

Tessere di Servizio: 522

2017/18 (Serie B)

Totale abbonati: 9.330

di cui

Paganti: 8.713

Omaggi: 27

Tessere di Servizio: 590

2018/19 (Serie A)

Totale abbonati (dato parziale in attesa del dato finale al termine della proroga): 11.050

di cui

Paganti: 10.790

Omaggi: 14

Tessere di Servizio: 246