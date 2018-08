Storia, orgoglio e tradizione: ecco la prima maglia del Parma

Dopo aver svelato la seconda e la terza maglia, il Parma calcio presenta la prima maglia della stagione 2018-19, che richiama storia, tradizione e orgoglio. Disegnata da Erreà, è un omaggio alle radici del club crociato.

Spiega la società:

La prima divisa, che conferma la classica croce nera su base bianca, trae ispirazione dai mitici anni ’70 richiamati in modo particolare dal colletto disegnato a polo nero chiuso da un ampio fintino che continua idealmente la croce e rifinito da un ricercato doppio bordo bianco che impreziosisce in coordinato anche le maniche.

Come per le altre due divise già svelate, anche nella prima maglia 2018/19 del Parma Calcio c’è il simbolo dell’Araba Fenice: l’emblema della rinascita vissuta in questi anni dalla società, che, nel caso della maglia home, è stampato in transfer all’interno del collo su fondo a righe giallo blu e ricamato in oro sul retro della divisa. Sempre sul retro una raffinata etichetta crociata simile a uno spacco ne valorizza la parte inferiore.

Vestibilità aderente e pulizia di linee caratterizzano, così, la prima casacca dal chiaro sapore retrò e dal design molto elegante. Completano il kit panta bianchi bordati di nero nella parte davanti o in contrasto neri con inserto bianco.

È possibile pre-ordinare la nuova prima maglia nello shop online ufficiale del Parma Calcio.