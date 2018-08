Il Parma non si ferma più e dopo gli arrivi di Inglese e Grassi dal Napoli, i gialloblù sono vicinissimi a riportare in Italia Gervinho. Lo riporta Sky Sport, secondo cui due anni dopo il suo addio alla Roma per passare all’Hebei Fortune in Cina, l’ala ivoriana è pronta ad accettare l’offerta del club emiliano. Il classe '87 aveva passato le ultime due stagioni e mezza in Cina, arrivato dalla Roma dove nelle sue due stagioni e mezza aveva chiuso 17 reti in 71 presenze in Serie A.