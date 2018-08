Colser si conferma fra gli sponsor del Parma

Colser sarà ancora una volta fra i top sponsor del Parma calcio.

Colser sarà presente con il proprio brand a bordo campo e nei backdrop dello stadio Tardini, rinnovando così non solo un percorso iniziato nel 2009, ma anche un sodalizio che l’ha vista sostenere “Nuovo Inizio” fin dalla nascita.

"In quanto cooperativa, la nostra mission è quella di sviluppare opportunità di occupazione – dice Cristina Bazzini, presidente di Colser e del Gruppo, in una nota – forse è per questo motivo che non ci siamo mai percepiti come semplici sponsor del Parma, ma più come veri e propri partner, fornitori di servizi che hanno consentito a diversi operatori del settore, da quasi dieci anni, di svolgere il loro lavoro all’interno dello stadio Tardini e del Centro Sportivo di Collecchio".

"Si rinnova per il 4° anno la partnership con una importante realtà di Parma – ha dichiarato Luca Carra, amministratore delegato del Parma Calcio 1913 – Colser ci ha sostenuto fin dal primo giorno di questa rinascita e siamo orgogliosi di aver compiuto insieme a loro questa fantastica impresa. Ora sarà ancora con noi anche in serie A, e il suo è un apporto fondamentale. Il fatto che si tratti di un’importante azienda del territorio non fa altro che renderci orgogliosi, perché rafforziamo ancor di più il legame tra la squadra di calcio della città e la propria comunità".