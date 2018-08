Parma: Gervinho, Sprocati e Deiola gli acquisti "last minute" di Faggiano

Tanti auguri a D'Aversa... Come sempre l'ultima giornata di mercato è stata frenetica a dir poco. E' iniziata con le visite mediche superate da Gervinho in mattinata e si è chiusa alle 20 con la cessione in prestito al fotofinish di Da Cruz allo Spezia. Nel mezzo gli ingaggi di Sprocati dalla Lazio (era nella Primavera del Parma sei anni fa) e, proprio last minute, del 22enne centrocampista del Cagliari Deiola. Auguri all'allenatore perché il bilancio della campagna ci lascia perplessi ma sarà solo appunto il suo lavoro, oltre che le strategie della società nel gestire una rosa esondante e la disponibilità dei giocatori che vestiranno la crociata a dire quanto vale questo gruppo. Ieri sono sfumati affari che parevano a un soffio dalla firma.

