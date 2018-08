Spal-Parma, un match per quattro tifoserie: Bologna crocevia di tensione

Si prospetta una domenica calcistica con rischi per l’ordine pubblico a Bologna. Domani infatti la città potrebbe rivelarsi un crocevia ad alta tensione, con il mondo del pallone e quattro tifoserie a fare da sfondo.

Alle 18 si sfideranno al Dall’Ara Spal e Parma: il derby si disputa a Bologna perchè il club ferrarese ha chiesto e ottenuto la disponibilità dell’impianto bolognese dovendo terminare i lavori di restyling del Mazza e l’apertura dei cancelli avverrà quasi certamente intorno alle 16: lato curva San Luca per gli ospiti, attesi in un migliaio, distinti e tribuna per i circa quattromila tifosi spallini, reduci peraltro da una prima di campionato vittoriosa nello stesso stadio.

Niente curva Bulgarelli (quella di solito occupata dal tifo di casa), che rimarrà chiusa. Di fronte alla curva del Bologna, però, alle 17, il gruppo tifosi rossoblù Forever Ultras ha organizzato un dibattito pubblico dal titolo 'Che cos'è il codice eticò e a seguire la visione di Frosinone-Bologna. La gara dei rossoblù si disputerà infatti sul neutro di Torino a porte chiuse e così ecco l’incrocio di tre tifoserie di certo non gemellate intorno al Dall’Ara, nello spazio di poche centinaia di metri.

Il tutto nel giorno in cui a pochi chilometri di distanza, ovvero a Budrio, andrà in scena la gara di Coppa di serie D Mezzolara-Modena, che porterà circa 500 tifosi modenesi alle porte di Bologna