Parma-Livorno (amichevole) 1-1: Barillà (rigore) risponde a Murilo

Test significativo del Parma contro il Livorno allenato da Lucarelli senior, Cristiano, che milita in serie B davanti a circa 400 spettatori. Amichevole terminata 1-1. Toscani in vantaggio con Murilo nel primo tempo, pari dei crociati con Barillà (rigore) al 15' del secondo tempo. Rigore conquistato da Gervinho dopo un dribbling. Parma in campo con Frattali, Deiola, Barillà, Di Gaudio (nel secondo tempo è entrato Da Cruz), Gazzola, Gervinho (al 28' della ripresa Siligardi), Gagliolo, Rigoni, Inglese, Di Maggio (Bane nel finale del match al 35'), Bastoni (Carriero a metà ripresa al 28'). Erano in panchina: Sepe, Bagheria, Rallo, Baraye, Botturi, Colley, Kone.