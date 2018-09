Adriano: "Mi mancano i piatti e la gente di Parma. Presto tornerò"

Un ex, e che ex: l'Imperatore. Chi meglio di Adriano può parlare di Inter-Parma? Il fuoriclasse brasiliano, esploso nel Parma e pssato all'Inter (In realtà venne preso dall’Inter nell’agosto del 2001, ceduto al Parma in comproprietà nell'estate 2002 per poi ritornare in nerazzurro nell’inverno del 2004) con 26 gol in 44 partite. Sulla panchina gialloblù sedeva Prandelli. E proprio in un'intervista al sito ufficiale dell'Inter rivive il suo doppio ruolo di ex: "I rapporti che ho avuto con Sacchi, Prandelli e la società, che mi ha davvero consacrato. Mi ha fatto diventare un giocatore da Inter. Della città di Parma mi mancano i piatti, la gente, la semplicità. Tornerò presto, ora che che sono di nuovo in Serie A". E sull'Inter: "Purtroppo l’ho vista poco in questo avvio, però ho avuto modo di seguirla da vicino a bordo campo alla Pinetina. Hanno una squadra stratosferica e ho visto il grande lavoro che ha fatto la società. È davvero cambiato tutto, ora l’ambiente è all’avanguardia. Per quest’anno aspettiamo a dare giudizi, serve tempo! Conosco bene questa situazione. Quando ero andato a Firenze, parlavano male di me, prima ancora che cominciassi a dimostrare chi fosse il vero Adriano, a San Siro e in Champions League"