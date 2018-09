Dimarco pubblica la foto dell'esultanza dopo il gol: travolto dagli insulti

"L’esultanza è stata la liberazione di questi ultimi anni difficili. Non avrei mai voluto che questo primo goal fosse stato contro la mia squadra del cuore... ma il calcio è anche questo.

Mi dispiace per i tifosi che si sono sentiti offesi, ma non è cosi. Volevo chiedervi di non offendere.... nonchè adesso che sta per arrivare mia figlia!

Una giornata indimenticabile !

Molto contento per i 3 punti !

Avanti cosi Crociati".

Quando ormai la tempesta social era arrivata, ha provato a fermarla così, Federico Dimarco, l'ex che ha deciso la partita di ieri a San Siro: raccontando le emozioni che si nascondono dietro la foto pubblicata: la gioia di un gol liberatorio, il periodo difficile che ha passato e quello bellissimo che lo attende in famiglia. Ma la pioggia di insulti non si è fermata. Tifosi interisti, ieri parecchio neri e poco azzurri, che sono arrivati addirittura ad augurargli morte o infortuni. Come nella peggiore tradizione social. Eccone qui sotto alcuni. C'è chi lo ha difeso, c'è chi gli ha spiegato che è stata l'esultanza "esagerata" a far rimaner male i suoi ex tifosi, ma resta l'enormità degli insulti pesantissimi. E la domanda, sempre la stessa: è così che vogliamo essere ed è così che vogliamo mostrarci agli altri?

