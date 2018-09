Problema muscolare per Inglese: in dubbio contro l'Empoli. La probabile formazione

Marcia d'avvicinamento alla sfida di domenica contro l'Empoli (Tardini, ore 18) non del tutto serena in casa Parma. A preoccupare è la presenza del bomber crociato Roberto Inglese, che durante la gara contro il Napoli ha riportato un ematoma intramuscolare alla coscia sinistra, e ha iniziato un ciclo terapico per assorbire il versamento. Un problema che gli causa forte dolore e che lo mette in forte dubbio nella sfida contro i toscani.

Indisponibili Biabiany, Dezi, Grassi, Munari e Scozzarella, squalificato Calaiò, il Parma nel tradizionale 4-3-3 di D'Aversa potrebbe giocare così, qualora non ci fosse Inglese: 55 Sepe, 23 Gazzola, 22 Alves, 28 Gagliolo, 3 Dimarco, 32 Rigoni, 5 Stulac, 8 Deiola, 10 Ciciretti, 9 Ceravolo, 27 Gervinho. (1 Frattali, 56 Bagheria, 2 Iacoponi, 18 Gobbi, 95 Bastoni, 17 Barillà, 7 Da Cruz, 26 Siligardi, 93 Sprocati, 20 Di Gaudio).