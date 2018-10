E' morto Dimitri Pinti, crociato degli anni Sessanta

E' morto Dimitri Pinti. A comunicarlo è il Parma calcio sul proprio sito ufficiale. Il 26 ottobre avrebbe compiuto 86 anni. Attaccante con tre anni in crociato per 62 presenze tra Serie B, Coppa Italia professionisti e Serie D, segnando complessivamente 16 gol. Giunse a Parma, dove chiuse la carriera, nel 1963, dopo aver giocato anche in Serie A con il Lanerossi Vicenza ed esser stato protagonista nel campionato cadetto con Reggiana, Lazio e Udinese. La sua miglior stagione parmigiana fu la prima, quando al proprio esordio, l’8 settembre 1963, allo stadio Ennio Tardini, nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia, fu decisivo con una doppietta nel successo 3-1 sul Cosenza, che valse la qualificazione. Nel campionato di B 1963/1964 determinanti le reti per i pareggi esterni a Foggia (1-1), Alessandria (1-1) e Padova (2-2) e per le vittorie interne di misura (1-0) con Simmenthal Monza, Prato e Lecco. Nel 1964/1965 la retrocessione in Serie C. Dopo un anno di inattività, scelse di tornare in crociato in serie D dopo una doppia retrocessione. Alla fine di quella stagione, a trentacinque anni, Dimitri Pinti si ritirò dal calcio giocato.