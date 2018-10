Dimarco, operazione riuscita: "Tornerò più forte di prima"

La società Parma Calcio 1913 comunica che si è svolta questa mattina, a Turku (Finlandia) l’operazione di reinserzione del tendine dell’adduttore lungo a cui è stato sottoposto il giocatore Federico Dimarco. L’intervento, eseguito dal professor Sakari Orava accompagnato dall’Assistente Medico Sociale crociato dott. Daniele Casalini, è riuscito. Nei prossimi giorni verranno valutati i tempi di recupero per un ritorno alla pratica agonistica del giocatore. "Operazione riuscita! Grazie al dottor Orava! Ora si riparte con la stessa determinazione per ritornare più forte di prima!", il commento via Instagram del giocatore.