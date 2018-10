Verso Parma-Lazio, D'Aversa spera di avere (in extremis) Gervinho

Contro la Lazio domenica Roberto D’Aversa recupera Inglese in mezzo all’attacco e spera in un ritorno in extremis di Gervinho. L'ex attaccante romanista, reduce da un problema muscolare, oggi ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo e resta possibile, anche se difficile, un suo impiego al Tardini. A centrocampo invece il tecnico non sa ancora se avrà a disposizione Rigoni, fermo oggi per influenza, ma potrà impiegare Stulac, rientrato in forma dalla nazionale, Deiola, da ieri di nuovi a disposizipone, e Barillà. Ancora out invece Grassi, Dezi, Munari, Dimarco e Sierralta.

LAZIO: BADELJ E’ OUT, WALLACE E LUIZ FELIPE PER UNA MAGLIA

Seduta pomeridiana con nota stonata: da ieri è assente Milan Badelj, infortunatosi in allenamento, che difficilmente recupererà per la trasferta del Tardini contro il Parma. Dubbi in ogni reparto, con Wallace e Luiz Felipe che si contendono una maglia in difesa, Patric che potrebbe scalzare Marusic a destra e Luis Alberto che potrebbe riposare in favore di Correa alle spalle di Immobile. Negli ultimi due casi, si tratterebbe di turn over in vista della delicata trasferta di Marsiglia in Europa League.