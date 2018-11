Parma, Grassi la bella notizia, Inglese quella brutta

Una buona notizia, finalmente, dall'infermeria del Parma. Alberto Grassi oggi ha lavorato con il gruppo a oltre due mesi dalla botta patita contro la SPAL che gli ha fatto saltare praticamente tutta la prima parte di stagione: possibile che il centrocampista venga convocato per domenica. Giornata di allenamento in vista della sfida di domenica contro il Frosinone al Tardini (ore 15). Non sarà invece sicuramente a disposizione di D'Aversa Roberto Inglese, che anche oggi si è allenato a parte, seppur per parte della sessione di allenamento. Solo terapie, infine, per Federico Dimarco, Gianni Munari e Francisco Sierralta.