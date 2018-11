Parma e Toro, stessi problemi a centrocampo: quale regista per D'Aversa?

L’assenza più pesante per Roberto D’Aversa in vista del match con il Torino è sicuramente quella di Leo Stulac. Il regista di centrocampo sarà fermo per un turno di squalifica ed il tecnico deve scegliere chi schierare fra Grassi, Deiola e Scozzarella. Il primo ha recuperato da un lungo stop per infortunio ma sembra comunque il favorito anche se il ruolo di regista meglio si addice a Scozzarella, assente però dal campo come titolare addirittura dal febbraio scorso. Per il resto ancora fermi per infortunio Munari, Dimarco e Sierralta. Nessun cambio previsto in difesa mentre in attacco Inglese partirà titolare con Siligardi e Gervinho.

Qui Toro

La squalifica di Meitè complica i piani di Mazzarri, che sabato con il Parma dovrà ridisegnare il centrocampo del Torino passando dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Confermata la difesa, con Izzo, N'Koulou e Djidji al centro, mentre sulle fasce agiranno De Silvestri e Aina: in mezzo al campo ci saranno Baselli e il diffidato Rincon, mentre Soriano, che ritrova una maglia da titolare, comporrà insieme a Iago Falque la coppia di supporto al 'Gallò Belotti.