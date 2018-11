Parma Under 15, 3-0 alla Juve!

“Grandiosi”: è l'aggettivo usato dal neo presidente del Parma Calcio 1913 Pietro Pizzarotti per lodare i ragazzi dell'Under 15 autori del perentorio successo sulla Juventus (3-0) nella 9^ Giornata di Andata giocato sul sintetico “Quirino Zanichelli” a San Pancrazio. Una vittoria importante che consente alla Saltori Band di mettersi alle spalle i bianconeri (17) e di affiancare la Fiorentina (ferma per il turno di riposo previsto dal calendario dispari) al secondo posto della graduatoria, con la Lazio (3-2 sul Sassuolo) che ha però una partita in più, alle spalle della capolista Genoa (20) che, in casa, ha superato di misura il Carpi (1-0).

Grandissimo approccio e partenza alla grande per i gialloblù che con avversari di questo calibro e in partite di questa portata non sbagliano mai offrendo sempre il meglio. Anzi: forse oggi hanno superato sé stessi giocando la partita perfetta. Pressing ultra offensivo sin dal primo minuto che impedisce ai titolati avversari di respirare. I bianconeri arrancano, non riescono a costruire e sono costretti a lanciare palla lunga, ma anche su queste arrivano sempre in anticipo i Crociatini. Al 10′ la sblocca Salvatore Ribaudo che, in combinazione con Daniel Saponara, accentrandosi sugli sviluppi di in calcio d’angolo sorprende la difesa juventina lasciando partire un tiro cross che diventa velenosissimo per il portiere Scaglia dopo la deviazione di Doratiotto. Anche dopo il gol dell’1-0 il Parma continua a macinare gioco e al 18′ Saponara si inventa l’azione del 2-0: servito bene da Foresta (oggi il migliore in campo) libra un tiro ad incrociare che vale il raddoppio. Anche nel secondo tempo il Parma ritorna in campo con la stessa fame di prima: i due gol di vantaggio non hanno tolto l’appetito. I Crociati sanno che la partita è ancora lunga: continuano a tenere duro e a proporre il proprio gioco con caparbietà: in apertura sfiora il 3-0 Thomas Bio, anche Saponara sorvola la traversa e, dopo un paio di tentativi non andati a buon fine, al 10′ st arriva la rete del 3-0 di bomber Thomas Castaldo: servito perfettamente dal solito Ribaudo, Batman si conferma super anche senza i magici occhiali. Il Parma chiude la partita in crescendo: anche chi entra a risultato acquisito fa la propria parte mostrandosi degno componente di questo gruppo. Nota di merito per Angelo Foresta che oggi sembrava avesse 150 polmoni, grandi prestazioni anche di Gandelli e Brunani (reduce da acciacchi settimanali, ma che sembrava essere al 100%), Ubaldi, ex Cus Parma, in cabina di regia non ha fatto rimpiangere Di Marcello con tanta personalità e giocate a centrocampo. Ribaudo e Saponara sono stati autori di grandi transizioni attive e passive.