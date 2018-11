Un "Forza Parma" anche alla Bombonera per Boca-River Foto

L'hanno definita la partita del secolo. Il derby Boca Junior-River Plate è una rivalità conosciuta in tutto il mondo. Non esistono, forse, paragoni qui in Italia. Rivalità che va oltre il calcio. E' la finale di Coppa Libertadores, la Champions League sudamericana, figuriamoci le attese: divieto di presenza ai tifosi ospiti e divieto di festeggiare dopo la partita di ritorno nell'are di Buenos Aires attorno all'obelisco, Plaza de la República. Ieri il primo atto alla Bombonera, lo stadio Alberto José Armando, quello del Boca (Partita emozionante finita 2-2 - Guarda) (Tifo e colore attorno alla Bombonera Video). Il 24 il ritorno per l'assegnazione del trofeo al Monumentale (stadio del River). E...ieri nella Bombonera il tifoso del Boca Pablito ha mantenuto una promessa ai suoi amici tifosi del Parma, ai ragazzi della "scalinata" del Tardini: ha tifato Boca con la sciarpa del Parma. Stessi colori nel cuore della "12" (la tifoseria del Boca) nella Popular.