Parma calcio: aumento di capitale di 11,7 milioni

Il Parma Calcio 1913 ha reso noto che l’Assemblea dei Soci – opportunamente convocata il 7 dicembre scorso a norma di Statuto – ha deliberato ieri un aumento di capitale per un importo complessivo di 11,7 milioni di euro.

L’intero importo è stato sottoscritto e già versato per il 100% nelle casse sociali da parte del socio di maggioranza Nuovo Inizio Srl, coprendo in base agli accordi parasociali anche la quota (10%) del socio PPC SpA.

In caso di sottoscrizione nei prossimi 30 giorni della quota (30%) anche da parte del socio Link International, l’eventuale eccedenza verrà restituita al socio di maggioranza.

L'aumento di capitale, dice la società, "si è reso necessario per ripianare ogni perdita di esercizio maturata con il bilancio chiuso al 30 giugno 2018, le perdite maturande al 31 dicembre 2018 e ricostituire il capitale sociale".