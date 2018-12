Ghirardi, nuovi guai: l'ex presidente del Parma a processo per Iva evasa

Nuovi guai giudiziari per l’ex presidente del Parma calcio, il bresciano Tommaso Ghirardi. Prima udienza questa mattina del processo per evasione dell’Iva relativamente al 2013 quando secondo la ricostruzione degli inquirenti Ghirardi con la sua Eventi sportivi spa - società all’epoca controllante del Parma calcio - avrebbe omesso di versare all’Erario oltre sette milioni di euro.

L’udienza davanti ai giudici bresciani si è aperta e chiusa in pochi minuti. Per competenza territoriale gli atti del processo sono stati infatti trasferiti al tribunale di Parma, dove Ghirardi deve già rispondere di bancarotta fraudolenta aggravata, accesso abusivo al credito, truffa e bancarotta documentale nell’ambito del crac del Parma calcio.