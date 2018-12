Natale in ritiro (non punitivo) per il Parma

Dopo il pari di ieri col Bologna, il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina in vista della partita di mercoledì 26 dicembre con la Fiorentina. I calciatori scesi in campo ieri contro i rossoblù hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, su indicazioni di mister D’Aversa che ha guidato la sessione nonostante ancora febbricitante, ha svolto un riscaldamento tecnico seguito da esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Federico Dimarco e Pierluigi Frattali hanno svolto una parte del lavoro con i compagni, ancora sulla via del recupero dagli infortuni. Terapie per Francisco Sierralta. Domani, lunedì 24 dicembre, per i crociati è in programma una seduta d’allenamento mattutina a porte chiuse. Rifinitura nella mattina del 25 e poi Natale in viaggio verso il ritiro di Firenze.