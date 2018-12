A Firenze senza Alves (prima volta) e con il dubbio Gervinho (convocato)

Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, Mister Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro la Fiorentina, in programma domani alle 15.00 allo Stadio ”Artemio Franchi” e valida per la diciottesima giornata del campionato Serie A Tim 2018-2019, i seguenti 21 calciatori:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe;

Difensori: Bastoni, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi;

Centrocampisti: Barillà, Deiola, Dezi, Rigoni, Scozzarella, Stulac;

Attaccanti: Biabiany, Ceravolo, Ciciretti, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.

Prima volta senza Bruno Alves

Si sapeva già, dopo la quinta ammonizione (contro il Bologna) Bruno Alves dovrà scontare un turno di squalifica contro la fiorentina. Sarà la prima partita di questo campionato senza il capitano crociato. Al fianco di Bastoni, quindi, potrebbe giocare uno tra Iacoponi e Gagliolo. Massimo Gobbi a sinistra (se Gagliolo fa il centrale) o Marcello Gazzola a destra (se Iacoponi fa il centrale). La scelta potrebbe ricadere proprio sul terzino nativo di Borgotaro, chiamato in causa più volte nelle ultime uscite, al contrario di Massimo Gobbi. Ovviamente l'altro esterno è sempre uno tra Iacoponi e Gagliolo.

D'Aversa: "Non sarà una gara semplice. Gervinho? Rischioso schierarlo tre volte in una settimana"

Roberto D’Aversa, alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Affrontiamo una partita contro una squadra che ha fatto un risultato importante domenica e sotto l’aspetto mentale avrà entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Non sarà una gara semplice ma per noi comunque non ci sono mai state partite facili quindi cercheremo di affrontarla con la massima determinazione per portare a casa punti importanti. Bisognerà valutare il fatto che si gioca in maniera così ravvicinata rispetto all’ultima gara contro il Bologna, Barillà ha sempre lavorato a parte, Gervinho è reduce da un infortunio e può essere rischioso schierarlo tre volte in una settimana. Di Gaudio non sarà tra i convocati per un problema alla schiena. Ci sono da considerare un po’ di situazioni. Il fatto di giocare nel periodo natalizio? Come prima cosa ne approfitto per mandare tanti auguri di buon Natale a tutti i tifosi del Parma. Giocare in questi giorni particolari è un’abitudine da diversi anni, specialmente per chi viene da categorie più basse come la Serie B. E’ un progetto partito dalla B che segue un po’ la scia del campionato inglese. Pur facendo qualche sacrificio per quanto riguarda il cibo e non potendo festeggiare al massimo, penso che dopo ci sarà del tempo per staccare una settimana e passare del tempo con le proprie famiglie. Credo che sia più vantaggioso questo, fare qualche sacrificio ora per poi godersi qualche giorno dopo con il mercato che non incomberà sulle partite anche se è stato comunque prolungato. La Fiorentina ha modificato qualcosa in fase di costruzione, può farlo in diversi modi: a volte 3-1, altre 3-2 oppure 4-1. Indipendentemente da questo, ha calciatori importanti, di qualità e di gamba. Dovremo essere bravi a non concedere il campo aperto e gli spazi lunghi, cercando di sfruttare al meglio le lacune che possono avere. Molto dipenderà dall’interpretazione della partita da parte nostra“.