Parma sconfitto all'ultima del girone d'andata. Match che chiude anche il 2018. Un ko che non influisce sull'andamento della squadra. A confermarlo è anche una "voce" neutra, Roberto Cravero, ex difensore di Torino e Lazio. Prima un'analisi della partita: "La Roma ha strameritato di vincere, nel secondo tempo ha giocato molto bene, agevolata dal vantaggio. Il risultato è assolutamente giusto". Gervinho penalizzato dall'assenza di Inglese? "Probabile. Se Gervinho gioca in posizione centrale, ha quasi sempre il raddoppio. I giallorossi hanno lasciato pochissimo spazio all'ivoriano". Parma accusato di essere monotematico? "E' una squadra conosciuta, che si conosce. Gioca in questo modo, però ha 25 punti. E 25 punti non si fanno per caso"