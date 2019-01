Dieci. la maggioranza dei voti: il 52% dei (tanti) lettori-tifosi ha dato il massimo dei voti ad un'annata, in effetti, fantastica del Parma. La sintesi è, di per sé, niente male: promozione (terza consecutiva, come mai nessuno ha fatto nel calcio nostrano) in A e un bottino di 25 punti nel girone d'andata che fa respirare aria tranquilla oltre che esaltare i tifosi. Se ci aggiungiamo il 25% di nove, ovviamente la soddisfazione dei tifosi è ancor più ampia. Quasi totale. Otto al 25%, il sette è al 5 e sei al 2. Nessun 5 ma qualche incontentabile c'è: il quattro ha un 1% di chi avrebbe voluto lo scudetto. Impossibile, perché a maggio eravamo ancora in serie B.