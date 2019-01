Parma, è tempo di incontri: ieri per Matri e oggi per Kucka Laurini, ci siamo

Molte indiscrezioni, affari sottoscritti pochi. Una regola che, in questo inizio di mercato invernale, vale anche per il Parma. Che dovrà valutare con molta attenzione le operazioni (soprattutto in entrata) da portare avanti in questa sessione di trattative. L'idea è quella di rinforzare la difesa con due elementi, uno (anche due) a centrocampo ed uno in attacco, tenendo conto dell'obbiettivo salvezza considerato fondamentale anche (e forse soprattutto) dopo aver ottenuto i 25 punti in classifica. Fondamentale perché garantirebbe un introito economico decisivo dai diritti tv (minimo una cinquantina di milioni) per la gestione della prossima stagione.

ARRIVI POSSIBILI

Partiamo dall'acquisto che più di tutti sembrava fatto, quello di Caceres (Lazio). Sull'arrivo a Parma dell'esterno uruguaiano è calato il silenzio: probabile dunque che sia effettivamente un futuro crociato. Non resta che aspettare l'ufficialità, salvo complicazioni. Secondo Sassuolonews ieri ci sarebbe stato un incontro tra l'agente di Matri e il ds Faggiano: si cerca l'attaccante da affiancare ad Inglese, che sostituisca il partente Ceravolo (possibile il suo ritorno a Benevento o il trasferimento a Cremona) e come sempre si punta sull'esperienza per questi ruoli. del resto di Matri al Parma si era parlato molto anche in estate ma poi non se ne fece nulla. Oggi invece si potrebbe sapere qualcosa di più del possibile arrivo di kucka a Parma: l'entourage del giocatore incontrerà il Trabzonspor per capire le intenzioni del club turco. Che ha appena esercitato il diritto di riscatto. E questo è un particolare che potrebbe frenare la trattativa: se le richieste del Trabzonspor fossero troppe elevate, l'affare potrebbe rallentare. In ogni caso per l'ex Genoa e Milan sarebbe pronto un contratto di 3 anni e mezzo, quindi il suo ritorno in Italia è più che probabile. Terzo affare possibile è quello che porterebbe a Parma il difensore Laurini dalla Fiorentina: l'idea è quella di un prestito con diritto di riscatto a fine stagione.

LE ALTRE INDISCREZIONI

In queste ore i siti specializzati parlano anche di un interessamento del Parma e del Bologna per Loris Benito, terzino in scadenza di contratto (e quindi arruolabile da giugno a parametro zero) con lo Young Boys ma il giocatore darebbe la priorità ai felsinei. E sempre i siti specializzati avvicinano al Parma Franck Kanoutè, centrocampista del Pescara. Sempre calda la pista, ma percorribile solo a fine mercato, che porta a Rog del Napoli.

USCITE POSSIBILI

Per quanto riguarda le uscite possibili (o impossibili) c'è quella di Dezi che avrebbe molti dubbi a trasferirsi a Foggia: il centrocampista crociato, in vacanza in Brasile, avrebbe rifiutato le proposte del Foggia. Sempre in Puglia, ma a Lecce, potrebbe finire Deiola: il pressing è forte e alla fine l'affare potrebbe concludersi. Anche Baraye potrebbe trasferirsi al Sud: per lui si parla del Catania (dove gioca anche il fratello). L'ultima voce riguarda Frattali: il portiere, pur di giocare è disposto a scendre in serie B. Se partirà, il Parma potrebbe far tornare in maglia crociata Cordaz che sembra in rotta con il Crotone.