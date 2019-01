Campionato fermo, amichevole Parma-Ravenna 5-0

Amichevole a porte chiuse al Tardini, Parma-Ravenna 5-0. Il Ravenna milita in serie C. In rete, per i crociati, al 10' Iacoponi che lasciato solo in area, insacca di testa. Bis al 20'di Biabiany con un pallonetto. Si va negli spogliatoi con il Parma avanti 2-0. Al 70' Siligardi realizza il tris dopo aver ricevuto palla dalla destra,per poi battere il portiere avversario. A questo punto, dentro tutti gli uomini della rosa, tra cui il giovane Davordzie. Al 90' il poker di Sprocati e nel recupero il 5-0 di Ciciretti al 92'.