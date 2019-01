Jiang Lizhang annuncia il "suo" aumento di capitale

Jiang Lizhang, l’ex presidente del Parma Calcio 1913 declassato ad azionista di minoranza lo scorso 23 ottobre con la sua società Link, continua la sua battaglia. Ufficialmente per riconquistare la maggioranza, più probabilmente per recuperare il capitale investito fino ad ora.

Con una nota, Link comunica di non avere solo sottoscritto l’aumento di capitale per l’attuale 30% del pacchetto azionario (come aveva comunicato lo stesso Parma Calcio 1913 una settimana fa) ma anche di avere depositato un ulteriore 30% da un notaio milanese, considerandosi ancora azionista di maggioranza della società di calcio.

Complessivamente Link avrebbe versato circa 7 milioni di euro, metà direttamente nelle casse del club e metà in deposito dal notaio Napolitano&Caricato di Milano. Lizhang annuncia il ricorso a vie legali. Versare il denaro presso un notaio, però, non corrisponde a un vero aumento di capitale, che segue altre regole.