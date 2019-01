I Boys: «Vorremmo vedere Baraye esordire in serie A»

Sul loro sito i Boys hanno diffuso una nota in cui chiedono al Parma un gesto romantico: consentire (per domenica è ancora possibile presentare una lista temporanea dei calciatori da impiegare) a Yves Baraye, benché sia in partenza, di debuttare in serie A con la maglia del Parma, essendo l'unico elemento rimasto dalla rifondazione del club a oggi: «Dopo il fallimento ci siamo trovati a ripartire da zero, da giocatori umili, timidi con la voglia di vincere, che lottavano su ogni pallone; questi ragazzi sono rappresentati da Baraye. Oggi, ritornati in serie A, tutti i tifosi hanno un sogno dentro, una storia da poter raccontare, ossia vederlo giocare: alzi la mano chi non sarebbe orgoglioso di una cosa del genere? Quindi se dentro in società ci sono persone che amano il Parma, invitiamo loro ad abbandonare le logiche legate al calcio professionistico ed a ascoltare quello che il cuore ci sta suggerendo. Chiediamo di farlo giocare prima che se ne vada! Quel ragazzo merita di mettere il timbro anche in questa stagione! Baraye è stato simbolo di una favola vissuta da protagonista!».