Se le partite durassero 45' il Parma lotterebbe per lo scudetto

Con i se e con i ma non si fa la storia, si è sempre detto, ma si possono imbastire discussioni da bar sulle vicende calcistiche. E allora proviamo a ipotizzare che le 21 partite fin qui giocate dal Parma e dalle sue avversarie nella serie A 2018-19 fossero durate 45'. Ebbene, in quel caso i crociati sarebbero secondi alle spalle della Juve con 38 punti contro i 40 dei bianconeri. Seguono Inter a 36, Napoli a 35, Roma a 34. Fa ancora più specie pensare che il Parma ha chiuso il primo tempo in svantaggio solo una volta, in quel di Napoli, e che nei primi 45' i crociati hanno incassato appena 5 reti (secondo miglior dato alle spalle dell'Inter che ne ha subiti solo 3). Se ne deduce che nei secondi tempi il Parma ha incassato altri 22 gol e lasciato per strada dieci punti. Come possiamo provare a spiegarlo?

Per prima cosa bisogna ammettere che una squadra arrivata in tre anni dalla D alla A manca di qualcosa. A livello di ritmo, di intensità, tanti giocatori che erano qui anche in B e a volte in C hanno fatto miracoli. Non si può imputare nulla ai vari Iacoponi, Gagliolo, Barillà, Siligardi, Scozzarella. Hanno sempre dato tutto e 28 punti in classifica con relativa serenità sono anche il frutto del loro impegno. Però è chiaro che l'abitudine ai ritmi, alla concentrazione, agli sforzi fisici necessari ad affrontare tanti campioni non poteva esserci.

Poi c'è il fattore anagrafico che incide non poco: il Parma è la squadra più «matura» del campionato ed è difficile aspettarsi spunti e accelerazioni alla distanza. La vertiginosa risalita attraverso tre serie ha poi lasciato in eredità una rosa con elementi non di categoria, e questo spesso è emerso al momento di attingere alla panchina. Troppe volte gli innesti nella ripresa non hanno aiutato la squadra. Anche il tecnico in fondo è debuttante in A: insomma, c'è speranza che molte di queste ragioni, magari con il supporto di qualche rinforzo nelle prossime ore, possano attenuarsi nel girone di ritorno e far durare di più il miglior Parma.