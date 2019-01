Il Parma "minuto per minuto": ecco la nuova app ufficiale dei crociati

Si è svolta oggi a Collecchio la conferenza stampa di presentazione della nuova app ufficiale del Parma Calcio 1913, creata in collaborazione con Switch Up. Durante la presentazione – nella sala stampa del centro tecnico di Collecchio, alla presenza di Jonathan Greci, cmo del Parma Calcio 1913 e di Gian Luca Boarini, Ceo di SwitchUp -, è stato mostrato il video di lancio della app, con protagonisti i giocatori crociati Bruno Alves, Roberto Inglese e Luigi Sepe. La nuova app – già attiva – è uno strumento pensato per i tifosi, sia per quelli che saranno presenti allo stadio (con info sulla gara, match program e formazioni), sia per chi non potrà vedere la gara grazie alla cronaca live del match e agli highlights dopo il fischio finale. La app sarà anche aggiornata con le news sul Parma, ma anche con la classifica e il calendario dei crociati. Ma non solo: molte sono le novità e le soprese che verranno implementate nelle prossime settimane!

