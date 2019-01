L'attaccante uruguaiano Nicolas Schiappacasse (classe '99) è del Parma, arriva dopo il centrocampista equatoguineano Machin (classe '96 dal Pescara) un calciatore equatoguineano: arriva in prestito dall'Atletico Madrid per diciotto mesi. Il giocatore ha disputato i primi sei mesi della stagione in prestito al Rayo Majadahonda. Lo ha annunciato su Radio Sportiva il direttore sportivo Daniele Faggiano. Manca l'ufficialità ma pare tutto fatto Yves Baraye al Padova.