25 anni fa: luci a San Siro. E il Parma alza la Supercoppa europea Video

2 febbraio 1994. A San Siro si gioca la gara di ritorno della finale che assegna la Supercoppa europea. Di fronte il Milan degli “invincibili” di Fabio Capello, che prende il posto dell'Olympique Marsiglia – formazione vincitrice della Champions League ma esclusa dalle competizioni europee – ed il Parma dei “miracoli” di Nevio Scala, che a Wembley aveva conquistato la Coppa delle Coppe. superando l'Anversa. L'esito sembra scontato: all'andata, tre settimane prima al Tardini, i rossoneri avevano infatti messo una seria ipoteca sulla conquista dell'ennesimo alloro internazionale, in virtù del guizzo firmato da Jean Pierre Papin.

Convinto di poter firmare una rimonta che avrebbe dell'incredibile, Scala si affida alla “formazione-tipo” schierando Ballotta, Benarrivo, Di Chiara, Minotti, Matrecano, Sensini, Brolin, Pin, Crippa, Zola ed Asprilla. Primo tempo piuttosto vivace: i padroni di casa si rendono pericolosi con Brian Laudrup e Massaro, ma è il Parma a fare la partita. Le giocate di Zola e l'impressionante velocità di Asprilla mettono in seria difficoltà Baresi e compagni. Proprio il colombiano ha due nitide palle gol, per portare in vantaggio i suoi: sulla prima, un diagonale al culmine di una splendida progressione, è bravo Sebastiano Rossi a dire di no; sulla seconda è invece provvidenziale il salvataggio di Costacurta, dopo che Asprilla aveva provato a ribadire in rete una corta respinta di Rossi sulla conclusione dello stesso Zola.

Nella ripresa, il Parma passa meritatamente in vantaggio. Minuto 67, il calcio di punizione di Zola s'infrange sulla traversa, Benarrivo di testa anticipa il diretto avversario e scodella al centro un pallone davvero invitante per Sensini, che deposita in rete. Il Parma ci crede e spinge sull'acceleratore: ad una manciata di minuti dalla fine è clamoroso il palo colpito da Brolin di testa, su cross di Di Chiara.

Si va ai supplementari e gli uomini di Scala trovano subito il raddoppio, che matura sull'asse Asprilla-Benarrivo con quest'ultimo bravo (e anche fortunato...) ad eludere l'intervento di Desailly, mettendo nelle condizioni l'accorrente Crippa di calciare una specie di rigore in movimento: Rossi è battuto ed i gialloblu scrivono un'altra memorabile pagina di storia.

L'immagine di capitan Minotti e del presidente Giorgio Pedraneschi mentre alzano al cielo la prima – e finora unica – Supercoppa europea del Parma, resta scolpita nella memoria collettiva di tutti i tifosi.

Pochi mesi dopo, il Milan avrebbe centrato l'accoppiata scudetto-Champions League, asfaltando nella finale di Atene il Barcellona di Romario. Ma nulla poté al cospetto del Parma. Che quella notte di venticinque anni fa esatti, nella “Scala del Calcio”, scoprì che davvero nulla era impossibile…

Rivediamo i momenti salienti di quella sfida.