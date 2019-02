Bastoni: "Qui mi trovo bene. Alves e D'Aversa un aiuto per il mio rendimento"

Ospite di Bar Sport, nella puntata di questa sera, Alessandro Bastoni, ha analizzato la sconfitta contro l'Inter, primo tempo stellare dei crociati, poi il crollo e il gol: "Abbiamo subito messo in campo le nostra qualità, sfruttando poi il momento no dell'Inter. Nel secondo tempo si sono sciolti mettendo il campo la loro qualità. Noi ci siamo sciolti". Il difensore crociato ha poi parlato della sua situazione personale: "Ho la mia chance qui a Parma e la voglio sfruttare", "mi sono inserito negli schemi all'avanguardia di D'Aversa". Sulla "partnership" con Bruno Alves: "Giocare con lui è come giocare alla playstation: la sua esperienza aiuta molto il funzionamento del reparto. Parla molto, ti guida e anche questo ti aiuta". Sulla Juve, sul pareggio di Torino, Bastoni ha affrontato la sfida, l'Allianz stadium con tranquillità: "Merito di D'Aversa, che ci ha detto di goderci la serata, non è da tutti giocare in uno stadio così e contro Ronaldo. Mi ha aiutato molto, ci ha aiutato molto a concentrarci". A livello personale: "Sono contento di essere qui, il resto non dipende da me".